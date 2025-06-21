На Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч

Жители Новосибирска поделились кадрами крупного града.

В редакцию Сиб.фм читатели прислали десятки фотографий и сообщили, как на них обрушился град в городе или на даче.

Вот такой град выпал в селе Барышева. Дачники сообщают, что там побило растения на огородах.

А в дачном посёлке Боровушка в Тогучинском районе град выпал размером с теннисный мяч.

Вот такой град выпал в Краснообске. Жители говорят, что в огороде повреждены теплицы.

А в дачном обществе в районе Сокура град повредил посадки.

Такой град выпал в Новосибирском районе в селе Бибиха.

Ранее в Новосибирской области прошёл ураган, который обесточил 24 населённых пункта, сорвал крыши домов и повредил деревья. Синоптики предупреждали о надвигающейся непогоде в эти выходные.