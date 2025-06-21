82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
21 июня, 20:18
пробки
2/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
82.76% -1.2
сегодня
21 июня, 20:18
пробки
2/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
сегодня 17:52
проиcшествия

На Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч

Фото: Сиб.фм

Жители Новосибирска поделились кадрами крупного града.

В редакцию Сиб.фм читатели прислали десятки фотографий и сообщили, как на них обрушился град в городе или на даче.

Фото На Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч 2

Фото На Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч 3

Вот такой град выпал в селе Барышева. Дачники сообщают, что там побило растения на огородах.

Фото На Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч 4

А в дачном посёлке Боровушка в Тогучинском районе град выпал размером с теннисный мяч.

Фото На Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч 5 Фото На Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч 6

Вот такой град выпал в Краснообске. Жители говорят, что в огороде повреждены теплицы.

Фото На Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч 7

Фото На Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч 8

Фото На Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч 9

А в дачном обществе в районе Сокура град повредил посадки.

Фото На Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч 10 Такой град выпал в Новосибирском районе в селе Бибиха.

Ранее в Новосибирской области прошёл ураган, который обесточил 24 населённых пункта, сорвал крыши домов и повредил деревья. Синоптики предупреждали о надвигающейся непогоде в эти выходные.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.