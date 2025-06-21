В Новосибирске астролог Верн рассказал, кого ждёт успел в день летнего солнцестояния

Астролог Болат Верн поделился с Сиб.фм прогнозами на 21 июня 2025 года, день летнего солнцестояния. Спикер отметил, что это время мощной энергии для начала новых дел, исполнения задуманного и укрепления семейных связей.

«В день летнего солнцестояния приходятся 25-е лунные сутки, и Луна находится в знаке Тельца. Этот день особенно благоприятен для решения вопросов, связанных с финансами, для открытия депозитов и осуществления инвестиций с минимальным риском. Энергия Солнца и Юпитера только усилит успех в этой области», — подчеркнул астролог Болат Верн.

Он также обратил внимание на то, что 21 июня Солнце переходит в знак Рака, что означает смещение фокуса внимания людей на семью и заботу о близких.

Примечательно, что Юпитер, планета удачи, также находится в знаке Рака. Уже 22 июня эта планета образует соединение с Солнцем. Это астрологическое событие принесет успех тем, кто занимается созданием и укреплением семейных отношений, а также благоустройством своего дома. Благоприятные тенденции ожидают и тех, кто планирует переезд в другой город или страну.

«Однако в этот день формируются и напряженные астрологические аспекты. Квадратура между Юпитером и Сатурном предупреждает о возможных рисках при расширении уже начатых проектов. Квадратуры Солнца с Нептуном и Луны с Плутоном могут создать дополнительные сложности, затрудняя объективное восприятие происходящего и контроль над своими эмоциями», – говорит Верн.

В целом, этот день рекомендуется провести в кругу близких людей. Можно заняться работой в саду. Медитации и расслабляющие процедуры, направленные на очищение мыслей и эмоциональное расслабление, будут особенно полезны. Желания, связанные с семьей, домом и родиной, загаданные в этот день, обладают дополнительной энергией и могут исполниться быстрее.

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