В Новосибирске эксперт по сельскому хозяйству поделился советами борьбы с тлей на смородине

Садоводы в Новосибирске обеспокоены появлением тли на кустах смородины. Сейчас опрыскивание химическими препаратами не рекомендуется.

Алексей Мармулев, специалист в области сельского хозяйства, дал интервью "АиФ-Новосибирск" о способах избавления от этого вредителя.

Как отметил агроном, приближается время сбора урожая, поэтому использование химических средств недопустимо. В данный момент возможно применение только зеленого мыла или табачной пыли. Оптимальное время для обработки растения химией было несколько недель назад.

Стоит упомянуть, что красная смородина, включая сорта с белыми и розовыми ягодами, подвержена атакам галловой или листовой тли. Черную и золотистую смородину поражает крыжовниковая побеговая тля. Оба вида – это маленькие насекомые, достигающие в длину до 2 мм. Они отличаются быстрым размножением и питаются соком молодых листьев и побегов.

Ранее Сиб.фм рассказывал, как крупный град побел дачные посадки.