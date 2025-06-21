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общество

В Новосибирске мэр Кудрявцев утвердил решение об изъятии домов для реализации КРТ

Фото: freepik.com

Администрация Новосибирска последовательно реализует политику реновации центральных районов. В этот раз под реновацию попали два частных строения, расположенных по адресам: ул. Журинская, 108 и 108а, вблизи спортивного комплекса «Локомотив-Арена».

Соответствующее распоряжение было завизировано мэром города, Максимом Кудрявцевым, и опубликовано на официальном сайте администрации 20 июня.

В рамках программы комплексного развития территории принято решение об изъятии указанных домов с выплатой компенсаций владельцам. Оба объекта являются частными жилыми домами. Площадь одного из них составляет немногим более 30 квадратных метров, а второго – около 50.

Данный проект охватывает территорию, ограниченную улицами Ипподромской, Фрунзе и Журинским спуском. План обновления предусматривает работы на 57 участках. Демонтаж частного сектора здесь уже начался, первые переселения жителей были зафиксированы еще в феврале.

Ранее Сиб.фм писал скандальную историю в Ленинском районе, где жители жаловались на снос коттеджей в рамках реализации программы КРТ.

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Александр Борисов
журналист

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