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общество

В Новосибирске наступил рекордно длинный день: солнце светит почти 18 часов

Сегодня в Новосибирске зарегистрирован самый продолжительный световой день в году — он продлится 17 часов 40 минут, сообщили в Учебно-научном центре «Планетарий» СГУГиТ.

По их данным, солнце взошло в 04:32 и зайдёт только в 22:12, а в полдень его максимальная высота достигнет 61,5 градуса.

Астрологи в этот день рекомендуют избегать конфликтов и сильных эмоциональных всплесков, так как это может негативно сказаться на дальнейшем развитии событий. Тем, кто нарушит эти рекомендации, советуют провести очищающий обряд: умыться родниковой водой, признать свою ошибку, зажечь свечу и дождаться, пока она полностью догорит.

Напомним, в Новосибирской области зафиксировали рекордную июньскую жару.

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Дамир Трубников

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