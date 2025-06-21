В Новосибирске показали первый российский электрокар «Монарх» с искусственным интеллектом

21 июня прошёл массовый тест-драйв первого серийного электромобиля российского производства «Монарх». Сиб.фм показывает кадры машины.

На территории «Нордмола» прошла презентация российского электромобиля. На площадке состоялся тест-драйв «Монарх».

«Электромобиль «Монарх» — отечественная разработка, сочетающая современные технологии, экологичность и комфорт. Уже прошло комплексное испытание: динамика разгона, тест Gold, проверка систем ABS и ESP, а также дополнительные испытания. Система работает идеально, отличный электромобиль для города и загорода», – говорит генеральный директор АО «Моё Будущее» Алексей Пономаренко.

Разработка электромобиля велась с 2019 по 2024 годы. Шасси выполнено на базе популярного европейского бренда. Силовая установка является комбинированной и используется на нескольких видах электрических автомобилей.

Массовый выпуск планируется начать в 2026 году.

В качестве преимуществ разработчики называют полностью карбоновый кузов, повышенная шумоизоляция (120кг), собственная система внутреннего искусственного интеллекта.

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