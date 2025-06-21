В Новосибирске продаётся раритетный Buick Riviera за 1,5 миллиона рублей

На платформе Avito размещено объявление о продаже уникального автомобиля Buick Riviera 1966 года выпуска. Обладатель раритетного транспортного средства оценивает его в указанную сумму.

Согласно имеющимся сведениям, Buick Riviera считается пионером в категории «персональных купе класса люкс». Конструкторы General Motors разработали модель, объединившую роскошный внешний вид с мощным двигателем объемом 7,5 литров и трехскоростной автоматической коробкой передач Super Turbine. Мотор генерирует 370 лошадиных сил. Автомобиль выделяется элегантным кузовом с акцентированными передними крыльями и выразительными линиями.

Выпуск Riviera осуществлялся с 1963 по 1999 годы. Характерной чертой первых модификаций была необычная конструкция со скрытыми фарами, расположенными по краям передней части, что обеспечивало автомобилю узнаваемость на дорогах.

Продавец отмечает, что машина долгое время являлась частью частной коллекции. На данный момент она на ходу и заводится, но нуждается в проведении технических работ. Интерьер сохранился в первозданном виде.

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