В Новосибирске создание центра БПЛА оценили в более чем 10 млрд рублей

Власти Новосибирской области оценивают затраты на организацию центра по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе более чем в 10 миллиардов рублей. Губернатор Андрей Травников сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что начальный этап потребует инвестиций около 1 миллиарда рублей.

Новосибирская область стремится стать одним из ключевых центров компетенций в области развития беспилотных авиационных систем (БАС), благодаря высокой концентрации исследовательских и конструкторских работ, развитой инновационной инфраструктуре, производственным мощностям и технологическим комплексам федерального и международного уровня. По данным областного Минпромторга, общее финансирование развития БАС в регионе до 2030 года превысит 10 миллиардов рублей, большая часть которых будет привлечена из внебюджетных источников.

По словам главы региона, разработана концепция центра, определены участники и партнеры, а также подобраны площадки. Соответствующая заявка направлена в Минпромторг РФ. Проект разбит на этапы, и общий объем инвестиций, как бюджетных, так и внебюджетных, превышает 10 миллиардов рублей, при этом для старта строительства необходим бюджетный грант в размере 1 миллиарда рублей.

Травников отметил, что рассматриваются различные варианты размещения центра, включая Бердский аэродром, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина и Технопарк новосибирского Академгородка.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил Новосибирскую область как один из регионов Сибири, где возможно создание научно-производственных центров беспилотников. Структура для центра БПЛА в Новосибирске была создана по распоряжению губернатора Андрея Травникова весной 2024 года. Предполагается, что центр сосредоточится на разработке тяжелых беспилотников весом более 500 кг, композитных материалов, систем искусственного интеллекта, подготовке к сертификации БАС, проведению испытаний и подготовке кадров.

Первый в азиатской части России научно-производственный центр беспилотников был открыт в Томске в феврале 2025 года в рамках национального проекта. В центре планируется наладить выпуск семи моделей беспилотных аппаратов.

ПМЭФ-2025 проходил с 18 по 21 июня под девизом "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". На форуме были организованы тематические зоны "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".