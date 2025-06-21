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вчера 23:38
общество

В Новосибирске туроператоры отреагировали на массовое отравление в Турции

Фото: Сиб.фм

Согласно сведениям, предоставленным Новосибирской ассоциацией туристических организаций, с начала текущего сезона не было зафиксировано ни одной жалобы, касающейся масштабных инцидентов с отравлениями. По последнему случаю пока не было обращений.

«С начала летнего периода к нам не поступали сведения о массовых отравлениях среди туристов, отдыхающих в Турции. В стандартный турпакет от наших туроператоров входит медицинская страховка, которая обычно покрывает расходы на медицинскую помощь», — заявила Светлана Фоменко, руководитель Новосибирской ассоциации туристических организаций.

Эксперт подчеркнула, что при возникновении пищевого отравления туристам следует незамедлительно связаться с туроператором и обратиться в страховую компанию для получения необходимой медицинской помощи. В таких случаях пострадавшим оперативно организуют вызов врача и предоставят неотложную помощь в зарубежных медицинских учреждениях.

Ранее три семьи новосибирцев заявили о том, что во время отдыха в Турции получили пищевое отравление после ужина.

Три семьи из Новосибирска отправились в отпуск в Турцию и после ужина слегли с отравлением.

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Александр Борисов
журналист

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