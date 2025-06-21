В Новосибирске женщину оштрафовали за нападение на полицейского

В Советском районе Новосибирска суд вынес приговор 36-летней местной жительнице, обвиняемой в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

По данным прокуратуры, инцидент произошёл 15 марта в одном из жилых домов района. Женщина, воспитывающая двоих малолетних детей, устроила конфликт с соседями, в результате чего на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. При попытке полицейских уладить ситуацию, гражданка повела себя агрессивно и нанесла одному из сотрудников несколько ударов кулаком в грудь.

После задержания в отношении нарушительницы было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, не представляющего опасности для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Следствием установлено, что ранее она не привлекалась к уголовной ответственности и официально нигде не работала.

Обвиняемая признала свою вину, и уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Как сообщила помощник прокурора Советского района Яна Кузьмина, с учетом позиции государственного обвинения суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в Новосибирске арестованы двое инспекторов ДПС по делу о взятках.