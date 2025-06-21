82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 июня, 00:02
пробки
1/10
погода
+15.8°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
82.76% -1.2
сегодня
22 июня, 00:02
пробки
1/10
погода
+15.8°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
вчера 22:35
Авто

Жители Новосибирска отправили на СВО уже пятую роботизированную платформу

Фото: телеграм-канал «Народный фронт.Новосибирск»

Как сообщает телеграм-канал «Народный фронт.Новосибирск», эта тележка-вездеход предназначена для помощи в эвакуации раненых.

Новосибирские умельцы разработали тележку-вездеход, предназначенную для эвакуации раненых из зоны СВО. Информация об этом изобретении была обнародована «Народным фронтом» в Новосибирске 21 июня.

Инженеры из «Кулибин клуба» создали уже пятую по счету роботизированную платформу. Она управляется дистанционно и способна перевозить грузы весом более 200 кг. Платформа может развивать скорость до 20 км/ч и работает от аккумулятора до 3 часов.

"Более пяти модификаций НРТК оказывают помощь бойцам на четырех направлениях в ДНР. Они выполняют жизненно важную функцию – оперативно эвакуируют раненых", – заявили в Новосибирском отделении «Народного фронта».

Ранее Сиб.фм публиковал репортаж тест-драйва российского электрокара.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.