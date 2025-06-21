Жители Новосибирска отправили на СВО уже пятую роботизированную платформу

Как сообщает телеграм-канал «Народный фронт.Новосибирск», эта тележка-вездеход предназначена для помощи в эвакуации раненых.

Новосибирские умельцы разработали тележку-вездеход, предназначенную для эвакуации раненых из зоны СВО. Информация об этом изобретении была обнародована «Народным фронтом» в Новосибирске 21 июня.

Инженеры из «Кулибин клуба» создали уже пятую по счету роботизированную платформу. Она управляется дистанционно и способна перевозить грузы весом более 200 кг. Платформа может развивать скорость до 20 км/ч и работает от аккумулятора до 3 часов.

"Более пяти модификаций НРТК оказывают помощь бойцам на четырех направлениях в ДНР. Они выполняют жизненно важную функцию – оперативно эвакуируют раненых", – заявили в Новосибирском отделении «Народного фронта».

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