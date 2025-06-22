Бастрыкин запросил отчёт по делу об обманутых дольщиков в Новосибирской области

В пресс-службе СК РФ уточнили, что из-за действий строительной компании десятки семей остались без жилья, но с непогашенными ипотеками.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить отчёт о расследовании в отношении застройщика «Мегадом». Главу компании подозреваемого в мошенничестве в Новосибирской области. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

«В СМИ появилась информация о случаях мошенничества в сфере жилищного строительства в Новосибирске. В результате десятки семей лишились жилья, но вынуждены продолжать выплачивать ипотечные кредиты. Руководитель СК РФ дал указание начальнику следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалёву представить данные о ходе расследования и реакции на публикации», — отмечается в заявлении.

Ранее Новосибирский областной суд санкционировал арест директора компании «Мегадом» Виктора Рычкова по обвинению в мошенничестве при строительстве жилья на сумму 150 миллионов рублей. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере).

По данным следствия, Рычков, возглавляя «Мегадом», вместе с неустановленными лицами похитил 150 миллионов рублей у дольщиков под предлогом возведения малоэтажных домов в Новосибирской области. При этом свои обязательства перед заказчиками он не выполнил.

Ранее Сиб.фм рассказывал о заключении под стражу главы компании «Мегадом».