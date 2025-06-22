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общество

Губернатор Новосибирской области Травников рассказал об итогах участия региона в ПМЭФ

Фото: Правительство Новосибирской области

Андрей Травников подвёл итоги участия Новосибирской области в ПМЭФ-2025.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что все ранее заявленные проекты продолжают реализовываться в срок. Некоторые находятся на стадии проектирования, другие — уже в строительстве и закупают оборудование. Все инвесторы подтвердили свои намерения завершить работы в установленные сроки.

По словам главы региона, на Петербургском международном экономическом форуме также были достигнуты договорённости по новым инвестициям в логистику, распределительные центры и IT-инфраструктуру.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Травников рассказал об отличительных особенностях ПМЭФ-2025

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Валерия Митрохина
Журналист

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