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общество

Новосибирским дачникам раскрыли секреты правильного полива в аномальную жару

Фото: Сиб.фм

Специалисты предупреждают — избыточный полив может навредить растениям даже больше, чем засуха.

Людмила Шубина, опытный агроном, объясняет: «Переувлажнение приводит к вымыванию питательных веществ, особенно азота, который критически важен для роста растений. Если вы обильно поливаете грядки, обязательно компенсируйте это регулярными подкормками».

Особое внимание эксперт советует уделить огурцам — во время активного плодоношения их нужно подкармливать каждые 10 дней, чередуя органические и минеральные удобрения. Для тех, у кого нет доступа к традиционным органическим удобрениям, Шубина рекомендует травяной настой из крапивы, лопуха и лебеды: «Всего литр такого настоя на 10 литров воды — и вы получите отличную азотную подкормку».

Не менее важный момент — кислородное голодание корней при переувлажнении. «После каждого полива обязательно рыхлите почву, — советует агроном. — Это обеспечит доступ кислорода к корням и поможет растениям лучше усваивать питательные вещества».

Эксперт также обращает внимание на разницу в потребностях растений:
- Влаголюбивые культуры (огурцы, капуста, кабачки) требуют частого полива
- Помидорам нужно меньше воды
- Плодовые деревья и кустарники в текущих условиях вообще не нуждаются в дополнительном поливе

«Главное правило — поливать не по графику, а по фактическому состоянию почвы», — подчеркивает Шубина. Этот совет особенно актуален в условиях новосибирского лета с его резкими перепадами от палящего зноя до проливных дождей.

Ранее Сиб.фм рассказывал о быстром росте цен на помидоры в Новосибирской области.

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Александр Борисов
журналист

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