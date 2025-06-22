Новосибирскую область накроет циклоническая депрессия после аномальной жары

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на выходных и в начале следующей недели жителей Новосибирской области ожидает смена погодных условий.

На смену экстремальной жаре надвигается обширный циклон. Прогнозируются ливни с грозами, в отдельных районах – сильные осадки, град и шквалистый ветер, достигающий скорости 22 метров в секунду.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте гидрометцентра, температура воздуха постепенно понизится и к середине следующей недели вернется к нормальным показателям.

В субботу, 21 июня, днем ожидается +20...+27 градусов, в Новосибирске – +22...+24 градуса.

В воскресенье, 22 июня, после прекращения осадков и уменьшения облачности температура снова поднимется до +24...+29 градусов, в Новосибирске – до +27...+29 градусов.

По словам специалистов, средняя температура воздуха в третьей декаде июня прогнозируется на уровне +18...+22 градусов, что соответствует норме или превышает ее на 1-2 градуса. Ночью ожидается +12...+18 градусов, днем +22...+29 градусов, с кратковременным похолоданием в середине декады.

На протяжении большей части декады вероятны кратковременные дожди с грозами, местами – сильные ливни.

Ранее климатолог Алексей Непомнящих заявил о возможном наводнении в Новосибирске.