Роскошный Mercedes-Benz S500 выставлен на аукцион в Новосибирске за 6 млн. рублей

Начальная цена лота составляет 6,1 миллиона рублей.

Автомобиль, находящийся по адресу ул. Ватутина в Новосибирске, является федеральной собственностью. Согласно условиям торгов, транспортное средство продаётся «как есть» — покупатель не сможет предъявить претензии по скрытым дефектам после совершения сделки.

Организатором аукциона выступает Территориальное управление Росимущества по Новосибирской области. Торги запланированы на конец июля, что даёт потенциальным покупателям время для детального изучения лота и подготовки необходимых документов.

Mercedes-Benz S500 4Matic относится к флагманской линейке немецкого автопроизводителя и традиционно пользуется спросом среди ценителей автомобилей премиум-класса. Модель 2015 года оснащена битурбированным двигателем V8 мощностью 455 л.с. и полным приводом 4Matic.

Интересно, что аналогичные модели на вторичном рынке Новосибирска в хорошем состоянии оцениваются в 7-8 миллионов рублей, что делает данный аукцион потенциально выгодным для покупателей.

Ранее Сиб.фм рассказывал о черном BMW, который выставили на торги из-за долгов бывшего владельца.