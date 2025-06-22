Ученые предупредили новосибирцев о вспышке магнитных бурь 22 июня

Новосибирцы могут выдохнуть — магнитной бури не ожидается.

В конце недели на Солнце зафиксировали мощную вспышку — третью по силе с начала года. Однако, по данным учёных ИСЗФ СО РАН и ИКИ РАН, она не должна повлиять на Землю и, в частности, на Новосибирскую область.

Специалисты пояснили, что выброс плазмы после вспышки не направлен в сторону нашей планеты. Максимум, чего стоит ожидать, — кратковременные сбои радиосигналов. Геомагнитная обстановка в воскресенье, 22 июня, останется спокойной: вероятность сильной магнитной бури — всего 7%.

Новосибирцам обещают «зелёный» уровень магнитной активности и стабильную обстановку на протяжении всего дня.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области крупный град побил помидоры и огурцы на дачах