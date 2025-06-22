В Новосибирской области крупный град побил помидоры и огурцы на дачах

Крупный град повредил дачные насаждения в Новосибирской области.
Дачники поделились кадрами крупного града и рассказали, что он побил насаждения.
По словам читательницы Сиб.фм Дарьи, в Тогучинском районе крупный град размером с теннисный мяч сделал огромные дыры в теплице и повредил помидоры. Кроме того, крупные льдинки побили посадки в огороде.
В Мошковском районе дачники сообщили о побитых огурцах, а также листьях малины, ревеня.
Ранее Сиб.фм публиковал репортаж о последствиях града в Новосибирской области.