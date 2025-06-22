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общество

В Новосибирской области крупный град побил помидоры и огурцы на дачах

Фото: Сиб.фм

Крупный град повредил дачные насаждения в Новосибирской области.

Дачники поделились кадрами крупного града и рассказали, что он побил насаждения.

Фото В Новосибирской области крупный град побил помидоры и огурцы на дачах 2

Фото В Новосибирской области крупный град побил помидоры и огурцы на дачах 3

По словам читательницы Сиб.фм Дарьи, в Тогучинском районе крупный град размером с теннисный мяч сделал огромные дыры в теплице и повредил помидоры. Кроме того, крупные льдинки побили посадки в огороде.

Фото В Новосибирской области крупный град побил помидоры и огурцы на дачах 4

Фото В Новосибирской области крупный град побил помидоры и огурцы на дачах 5

В Мошковском районе дачники сообщили о побитых огурцах, а также листьях малины, ревеня.

Ранее Сиб.фм публиковал репортаж о последствиях града в Новосибирской области.

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Александр Борисов
журналист

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