В Новосибирске вновь ведутся поиски подрядчика для ремонта моста возле Экспоцентра

Контракт с предыдущим исполнителем был расторгнут.

МКУ «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Новосибирского района объявляет конкурс на капитальный ремонт моста через реку Власиху неподалёку от Экспоцентра. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документам, победитель электронных торгов должен выполнить работы в два этапа и завершить ремонт к 5 декабря 2025 года.

Заявки от подрядчиков принимаются до 30 июня 2025 года. Начальная стоимость контракта составляет 78 556 176 рублей.

Источниками финансирования выступают средства областного бюджета и бюджета Новосибирского района.

Следует отметить, что это уже второй контракт на ремонт моста через Власиху. В марте прошлого года торги выиграло ООО «Мобил Строй+», предложившее выполнить работы за 65 483 709 рублей.

В апреле подрядчик приступил к ремонту и должен был завершить работы до 15 октября, однако уложиться в сроки не удалось, хотя часть работ, по данным ТУАД региона, была выполнена. В частности, к середине сентября была отремонтирована левая половина моста.

Согласно информации с сайта госзакупок, контракт с компанией был расторгнут. При этом стоимость нового контракта увеличилась на 12,7 млн рублей.

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