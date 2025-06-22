В Новосибирской области выделили 18,3 млн рублей на помощь бездомным животным

На работу с бездомными животными выделили 18,3 миллионов рублей.

В Новосибирске объявлен аукцион на оказание услуг по содержанию и ветеринарному сопровождению бездомных животных. Максимальная сумма муниципального контракта составляет 18,3 миллионов рублей.

Средства планируется направить на отлов, стерилизацию, вакцинацию, чипирование, лечение и поиск хозяев для животных. Подрядчик также должен обеспечить временное содержание собак и кошек в приюте, обработку от паразитов, кастрацию и, при необходимости, эвтаназию.

Работы проводятся в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными», предполагающим принцип ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат.

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