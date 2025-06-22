В Новосибирскую область вернулся раненый боец из украинского плена

Военный из Барабинского района, участвовавший в специальной военной операции, освобожден из украинского плена.

Игорь Квашнин, родом из Барабинского района, призванный по мобилизации в 2022 году, вернулся домой после пребывания в украинском плену. Информацию об этом распространил депутат Барабинского городского совета Константин Терещенко в своей социальной сети «ВКонтакте».

По словам депутата, Игорь Квашнин вернулся в результате обмена пленными между Россией и Украиной, который состоялся 19 июня. Он был призван в ряды вооруженных сил в 2022 году для участия в СВО.

Константин Терещенко рассказал, что Игорь Квашнин получил ранение и был захвачен в плен после интенсивного сражения в июне. Игорь и его сослуживцы попали в окружение, исчерпав боеприпасы, но продолжали оказывать сопротивление.

«Сражение было крайне тяжелым, об этом я знаю не только от сослуживцев, но и из видеозаписи боя, сделанной украинской стороной. Ребята сражались до последнего патрона, и когда враг подошел вплотную, вызвали огонь на себя», — отметил депутат.

21 июня стало известно о возвращении пяти бойцов из украинского плена.