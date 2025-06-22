Вандалы разрушили спортивную и детскую площадки в новосибирском парке

В Новосибирске вандалы разгромили детскую площадку.

В ночь на 20 июня неизвестные повредили объекты инфраструктуры в парке «Арена» в Новосибирске. Пострадали две волейбольные площадки — опоры сеток были спилены и вырваны с корнем. Также был нанесён ущерб детской зоне и информационным табличкам в прибрежной части парка.

В пресс-службе дирекции городских парков назвали произошедшее серьёзным ущербом для общественного пространства, где ежедневно отдыхают семьи и тренируются спортсмены.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области крупный град побил помидоры и огурцы на дачах