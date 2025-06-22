Житель Новосибирска раздал 1,5 млн рублей, выигранных в лотерею

Николай Россошинских, железнодорожный бригадир, направил средства, выигранные в лотерею, на улучшение жилищных условий своих дочерей, не оставив себе ни рубля.

Среди историй сибиряков, чья жизнь изменилась благодаря лотерейной удаче, выделяется семья Николая и Лидии Россошинских из Новосибирска.

Летом 2020 года Николай Россошинских получил от супруги радостную весть. Лотерейный билет, купленный Лидией, оказался выигрышным и принес семье приз в размере 1 500 000 рублей, предназначенный на покупку жилья.

Эта история началась как обычный день. Лидия приобрела всего один лотерейный билет, который в итоге стал счастливым. На семейном совете было принято решение обналичить выигрыш и направить средства на помощь дочерям в решении жилищного вопроса.

«Жизнь у нас размеренная, хоть и не всегда простая. Мы с женой обеспечены всем необходимым, поэтому решили, что разумнее будет передать выигрыш дочерям», – рассказывает Николай.

«Наша семья растет, и мы хотим дать им хороший старт в жизни, сделать все для их благополучия», – добавляет Лидия.

Старшая дочь, Юлия, проживает с семьей в Ленинградской области. Благодаря помощи родителей, они с мужем смогли приобрести земельный участок, где планируют построить дом с баней и бассейном.

«Помню, мама позвонила по видеосвязи и сказала, что они с отцом едут в Москву по делам. Они даже не упомянули о том, что летят оформлять выигрыш. Когда мы узнали правду, мы сначала не поверили и посмеялись. А потом, когда нам подарили деньги на строительство, мы были в шоке», – делится Юлия.

Младшая дочь, Александра, живет в Новосибирске и при поддержке родителей смогла внести первый взнос по ипотеке.

«Мы были очень рады, когда родители сообщили о выигрыше. Сначала мне хотелось, чтобы они потратили деньги на себя, но они категорически отказались. Я очень благодарна им за помощь», – говорит Александра.

Стоит отметить, что Николай работает бригадиром на железной дороге, занимаясь ремонтом и диагностикой путей, часто в сложных погодных условиях. Помимо работы, Николай увлекается коллекционированием советских монет, которых у него уже более трехсот, сообщает издание Vn.ru.

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