82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 июня, 05:38
пробки
0/10
погода
+17.5°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
82.76% -1.2
сегодня
23 июня, 05:38
пробки
0/10
погода
+17.5°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
сегодня 04:00
проиcшествия

Мобилизованный новосибирец вернулся из украинского плена

Фото: Константин Терещенко

19 июня в результате обмена военнопленными на родину вернулся уроженец Барабинского района Новосибирской области Игорь Квашнин.

Мобилизованный в 2022 году, Квашнин попал в плен в июне после тяжелого боя. В руки противника барабинец достался уже раненным. По свидетельствам однополчан, их подразделение, оказавшись в критической ситуации, продолжало сопротивление до последнего. Несколько раз бойцы окруженного подразделения, будучи под обстрелом, вызывали огонь на себя.

В освобождении земляка участвовали депутат Госдумы Александр Аксёненко и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Сейчас общественники надеются на возвращение Василия Васильева, который до сих пор находится в плену.

Ранее Сиб.фм рассказывал о жителях Барабинска, которые привлекли внимание молодого Сталина и сыграли значимую роль в наступательной операции Гражданской войны.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.