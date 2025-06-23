Мобилизованный новосибирец вернулся из украинского плена

19 июня в результате обмена военнопленными на родину вернулся уроженец Барабинского района Новосибирской области Игорь Квашнин.

Мобилизованный в 2022 году, Квашнин попал в плен в июне после тяжелого боя. В руки противника барабинец достался уже раненным. По свидетельствам однополчан, их подразделение, оказавшись в критической ситуации, продолжало сопротивление до последнего. Несколько раз бойцы окруженного подразделения, будучи под обстрелом, вызывали огонь на себя.

В освобождении земляка участвовали депутат Госдумы Александр Аксёненко и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Сейчас общественники надеются на возвращение Василия Васильева, который до сих пор находится в плену.

Ранее Сиб.фм рассказывал о жителях Барабинска, которые привлекли внимание молодого Сталина и сыграли значимую роль в наступательной операции Гражданской войны.