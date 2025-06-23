Опубликовано громкое заявление генерала СВО из Новосибирска Сергея Суровикина во время мятежа ЧВК «Вагнер» 23 июня

К годовщине мятежа ЧВК «Вагнер» появилось заявление генерала Суровикина.

23 июня исполняется два года с момента вооружённого мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В этот день в 2023 году командование и силовые ведомства России выступили с экстренными заявлениями, пытаясь остановить развитие конфликта. Одним из первых к бойцам ЧВК обратился генерал армии Сергей Суровикин.

«Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного главнокомандующего», — сказал Суровикин

Заявление прозвучало на фоне резкой эскалации. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы нанесении ракетного удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Официальные представители ведомства опровергли эти сведения. Тем не менее, Пригожин продолжил выступления и заявил, что «идёт разбираться».

ФСБ оперативно возбудила уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу (статья 279 УК РФ). В спецслужбе подчеркнули, что распространяемая от имени Пригожина информация недостоверна. Центр общественных связей ФСБ также обратился к бойцам «Вагнера» с просьбой немедленно задержать его.

С призывом к прекращению противостояния также выступили генерал-лейтенант Владимир Алексеев и другие представители командования. Военные подчеркивали недопустимость внутреннего конфликта в условиях продолжающейся специальной военной операции. Алексеев квалифицировал действия Пригожина и его сторонников как попытку государственного переворота.

Напомним, что ровно через два месяца после мятежа Пригожин трагически погиб в результате крушения самолета