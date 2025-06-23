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общество

Под Новосибирском начали реконструкцию дороги «Барабинск–Зюзя–Квашнино»

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области началась реконструкция автодороги «Барабинск–Зюзя–Квашнино». Контракты уже заключены на три этапа работ протяжённостью 9 км.

Как сообщили в региональном управлении автодорог, первый участок — от 32 до 35 км — уже получил новое земляное полотно и асфальт. Его планируют сдать к июлю 2026 года. Второй этап (35–38 км) завершит работы в августе того же года. Третий (38–41 км) — к августу 2027-го.

Также проектируется ещё 12,7 км дороги через Зюзю и Квашнино. Обновлённая трасса улучшит транспортную доступность, повысит безопасность движения и откроет круглогодичный проезд к сёлам и федеральной трассе Р-254 «Иртыш».

Напомним, что за 35 млн рублей у вокзала «Новосибирск-Южный» отремонтируют аварийную лестницу.

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Валерия Митрохина
Журналист

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