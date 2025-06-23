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недвижимость общество

В Бердске Новосибирской области продают особняк с пирсом за 80 млн рублей

Фото: сайт объявлений недвижимости

Элитный особняк с пирсом за 80 миллионов рублей выставили на продажу в Новосибирской области.

В Бердске Новосибирской области выставлен на продажу элитный особняк с собственным пирсом — объект оценен в 80 млн рублей.

По данным агентства «Этажи», кирпичный дом на улице Морская занимает 486 кв. метров, оборудован панорамными окнами, СПА-зоной с двумя бассейнами, сауной и тренажерами. Участок — единственный на этом берегу, что гарантирует приватность.

На территории также есть гостевой дом, гараж, парковка и баня. В цену входит вся мебель и интерьер.

Напомним, что в Новосибирске продают портрет с автографом Юрия Шатунова в годовщину его смерти

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Валерия Митрохина
Журналист

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