В Бердске Новосибирской области продают особняк с пирсом за 80 млн рублей

Элитный особняк с пирсом за 80 миллионов рублей выставили на продажу в Новосибирской области.

В Бердске Новосибирской области выставлен на продажу элитный особняк с собственным пирсом — объект оценен в 80 млн рублей.

По данным агентства «Этажи», кирпичный дом на улице Морская занимает 486 кв. метров, оборудован панорамными окнами, СПА-зоной с двумя бассейнами, сауной и тренажерами. Участок — единственный на этом берегу, что гарантирует приватность.

На территории также есть гостевой дом, гараж, парковка и баня. В цену входит вся мебель и интерьер.

Напомним, что в Новосибирске продают портрет с автографом Юрия Шатунова в годовщину его смерти