За выступление в Новосибирске Ольга Бузова зарабатывает до 10 млн рублей

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова может заработать за выступление в Новосибирске до 10 миллионов рублей.

Стоимость концерта Ольги Бузовой в Новосибирске может достигать 10 миллионов рублей — такую сумму организаторы закладывают с учетом гонорара певицы и всех сопутствующих расходов.

По данным СМИ, базовая ставка за выступление звезды составляет от 2,5 до 4,5 млн рублей, однако к концу 2024 года её гонорар вырос до 6 млн рублей, особенно в праздничные даты. Если добавить к этому трансфер, номер люкс в пятизвездочном отеле, питание и техническое обеспечение, то итоговая сумма для организаторов легко достигает восьмизначных цифр.

Также известно, что в райдере певицы, помимо охраны и Mercedes с водителем, значатся отдельная гримёрка с семгой, минеральной водой и другими гастрономическими предпочтениями. Также требуется профессиональное световое и звуковое оборудование.

Несмотря на высокую стоимость, концерты Ольги Бузовой в Новосибирске традиционно собирают толпы людей.

Напомним, что в 2024 году Ольга Бузова выступила в Новосибирске в честь Дня России