Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Днём Государственного флага Российской Федерации

Глава региона отметил, что сегодня Государственный символ нашей страны – триколор – наполняется новым смыслом не только для россиян, но и для жителей многих других государств: «Наш флаг – не только исторический факт, который напоминает о становлении великого государства – Российской Империи, об освоении новых территорий, в том числе сибирских, суровых, но бесконечно богатых. Это не только символ обновлённой России, объединения всех этапов нашей тысячелетней истории.



Сегодня российский флаг – это боевое знамя. Наши военнослужащие к триколору относятся так же уважительно, как к штурмовому флагу 150-й стрелковой Идрицкой дивизии – к Знамени Победы. Российский триколор – это символ нового движения сопротивления в разных уголках мира на различных акциях, протестах, возмущениях людей против либерализма и глобализма – новых агрессивных форм порабощения государств и народов. Многие понимают, что только Россия в открытую встала против этого. И это ответственность для нас: люди мира смотрят, с нетерпением ждут, что Россия выстоит, преодолеет давление, санкции и в очередной раз докажет, что истина сильнее любой ереси. Это – ответственность перед нашими детьми, которым мы вернули замечательную традицию – теперь они каждый школьный понедельник салютуют российскому флагу и выучили слова российского гимна лучше, чем многие взрослые. Это – ответственность перед ними за то, что мы больше никогда не откажемся от тех ценностей, которые назвали исконными, традиционными, духовными», – отметил Андрей Травников.



На набережной Губернатор ознакомился с работой площадок: «Абонент недоступен» Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации; «Волонтёрские движения в помощь СВО»; опорных площадок Новосибирской области по военно-патриотическому воспитанию; военно-спортивной игры «Кубок Дружбы» Новосибирского регионального общественного движения «Защитник».



Также сегодня в Правительстве региона Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили государственные награды Российской Федерации, поощрения Президента России и награды Новосибирской области.



«Наш флаг сегодня, – продолжил Губернатор, – это знак уважения к тем бойцам-штурмовикам, которые, освобождая новые города и сёла, в первую очередь с особой гордостью поднимают российский флаг. Это уважение к нашим спортсменам, которые, преодолевая жёсткие ограничения, находят возможность продемонстрировать российский триколор на международных аренах. Это – уважение к нашим школьникам, которые добиваются призовых мест, иногда забирая весь пьедестал на школьных мировых олимпиадах, и ни у кого не поднимается рука вырвать у них российский флаг. Ещё более почётно под флагом России сегодня по поручению Президента передавать вам государственные награды как подтверждение слов лидера нашего государства о том, что сибиряки – это золотой фонд России. И новосибирцы – значимая часть этого золотого фонда», – подчеркнул Андрей Травников.



Андрей Шимкив от имени всех депутатов Законодательного Собрания также поздравил собравшихся: «Огромное спасибо за ваш труд! За каждой вашей наградой стоят семьи, коллективы. Низкий поклон за ваше служение Родине! Вами гордится Новосибирская область и вся страна».



В числе награждённых сегодня – Мать-героиня Зинаида Иост, мама десятерых детей, коллектив Новосибирского государственного технического университета, художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев, генеральный директор ООО «Первый Строительный Фонд» Майис Мамедов, генеральный директор ЗАО РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой» Михаил Голубев.