вчера 23:08
проиcшествия

Автовоз снес дорожный знак у пешеходного перехода в Новосибирске

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black

Сегодня днём в пятницу, 22 августа, на улице Широкой автовоз снёс дорожный знак пешеходного перехода.

По информации очевидцев, задетым оказался припаркованный автомобиль — на нём могли остаться повреждения. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black со ссылкой на очевидца происшествия.

Ранее в регионе произошло столкновение внедорожника Росгвардии с УАЗом.

На кадрах видно, что немного досталось крайнему автомобилю — вполне возможно, что появились царапины.

Ранее Сиб.фм писал о том, что внедорожник Росгвардии попал в ДТП с УАЗом в Новосибирской области.

Денис Дычаковский
Журналист


