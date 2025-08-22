Автовоз снес дорожный знак у пешеходного перехода в Новосибирске

Сегодня днём в пятницу, 22 августа, на улице Широкой автовоз снёс дорожный знак пешеходного перехода.

По информации очевидцев, задетым оказался припаркованный автомобиль — на нём могли остаться повреждения. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black со ссылкой на очевидца происшествия.

Ранее в регионе произошло столкновение внедорожника Росгвардии с УАЗом.

На кадрах видно, что немного досталось крайнему автомобилю — вполне возможно, что появились царапины.

