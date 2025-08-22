Депутат Госдумы предложил ужесточить правила для электросамокатов в Новосибирске

По данным на 2025 год, в Новосибирске уже зафиксировано 96 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали 98 человек.

Депутат Государственной думы Александр Аксёненко обратился к мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву с инициативой о введении дополнительных ограничений для использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Поводом для обращения стали массовые жалобы жителей города, а также тревожная статистика аварийности, сообщили редакции Сиб.фм в пресс-службе парламентария.



По данным на 2025 год, в Новосибирске уже зафиксировано 96 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали 98 человек, включая 33 детей. Это в 2,3 раза больше, чем год назад. Основными нарушителями правил дорожного движения являются лица младше 18 лет. Горожане жалуются на то, что подростки часто ездят по двое или трое на одном самокате, оставляют арендованный транспорт в неположенных местах, не спешиваются на пешеходных переходах и устраивают опасные гонки в жилых зонах.



Аксёненко предложил следующий комплекс мер для решения проблемы:



— Полный запрет движения СИМ по тротуарам и зелёным зонам (за исключением велодорожек) или ограничение скорости до 10 км/ч на этих территориях.



— Развитие велоинфраструктуры и внедрение системы видеофиксации нарушений ПДД на тротуарах.



— Введение возрастного ограничения 18+ для аренды электросамокатов через кикшеринговые сервисы.



— Проведение рейдов по изъятию самокатов, оставленных в не предназначенных для парковки местах.



Депутат подчеркнул, что хотя некоторые города России полностью отказались от СИМ, Новосибирску нужны сбалансированные меры, направленные на снижение аварийности и обеспечение безопасности граждан.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ограничат движение электросамокатов на туристических маршрутах.