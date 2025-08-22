Эксперты Новосибирского аффинажного завода поделились опытом на форуме в Хабаровске

Участие новосибирских экспертов укрепило статус предприятия как признанного лидера отрасли.

Представители АО «Новосибирский аффинажный завод» приняли участие во Всероссийском форуме в Хабаровске в качестве ключевых экспертов. Их миссия заключалась в консультационной поддержке инициативы по созданию в Хабаровском крае современного аффинажного производства. Проект находится на личном контроле губернатора региона Дмитрия Демешина, пишет АиФ-Новосибирск.

Специалисты завода выступили с докладами, приняли участие в рабочих сессиях и поделились с коллегами практическим опытом. Участие новосибирских экспертов укрепило статус предприятия как признанного лидера отрасли.

Отмечается, что в следующем году Новосибирский аффинажный завод отметит 100-летний юбилей. Предприятие было основано в 1926 году. До 1922 года аффинаж золота и серебра проводился на Монетном дворе в Ленинграде, затем производство перевели в Москву.

Вопрос о строительстве нового аффинажного завода поднимался неоднократно. В 1941 году предприятие было построено, но не запущено из-за начала Великой Отечественной войны, поэтому его эвакуировали в Новосибирск. В кратчайшие сроки оборудование было размещено на новой площадке, и уже в ноябре 1941 года завод начал выпуск готовой продукции.

