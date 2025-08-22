Конференция о цифровом будущем для бизнеса «Оптимизация 360» прошла в Новосибирске

В Новосибирске состоялась конференция «Оптимизация 360: как цифровые инструменты трансформируют бизнес», организованная ИТ-компанией Сбер Бизнес Софт (входит в группу Сбер).

На мероприятии эксперты поделились с предпринимателями о том, как начать свой путь в цифровой трансформации, обсудили условия эффективного внедрения, а также разобрали пошаговую стратегию интеграции технологий в бизнес-процессы.

В рамках открытого диалога участники конференции также обсудили практические кейсы и примеры комплексной автоматизации бизнеса на базе платформы SberCRM в разных отраслях.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

«Цифровая трансформация — это не про далёкое будущее. Это про сегодняшние возможности для компаний любого масштаба. В Новосибирске мы видим, как предприниматели внедряют AI-технологии, и именно в этом — залог конкурентоспособности региона».

Федеральный проект «Оптимизация 360» ранее уже прошёл в нескольких регионах страны и собрал множество положительных отзывов.