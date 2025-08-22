Кредит наличными под залог недвижимости: как работает и кому подходит

В ситуации, когда нужны крупные суммы, а стандартные банковские кредиты недоступны или слишком дороги, всё больше людей рассматривают возможность оформить кредит наличными под залог недвижимости. Такой инструмент позволяет использовать квартиру, дом или коммерческое помещение как обеспечение и получить финансирование на любые цели. В 2025 году это один из наиболее востребованных способов привлечения капитала на российском рынке.

Что представляет собой кредит наличными под залог

Механизм прост: заемщик передает объект недвижимости в залог кредитору, но остается его собственником и может продолжать пользоваться им. Взамен он получает деньги — как правило, до 70% от рыночной стоимости объекта. Процентная ставка обычно ниже, чем у необеспеченных кредитов, а срок может составлять от нескольких лет до двух десятилетий. Средства выдаются единовременно, и клиент сам решает, куда их направить.

Для чего используют такой инструмент

Кредит наличными под залог недвижимости позволяет решать широкий спектр задач:

- Погашение долгов и рефинансирование. Объединение нескольких кредитов в один с более длительным сроком выплат и меньшей ежемесячной нагрузкой.

- Крупные личные траты. Оплата образования, медицинских услуг, ремонт или покупка автомобиля.

- Бизнес-цели. Финансирование оборотного капитала или запуск новых проектов для малого и среднего бизнеса.

Плюсы и минусы

Главные преимущества — это доступность крупных сумм и более мягкие требования к заемщику по сравнению с классическими потребительскими кредитами. Также положительным фактором является возможность свободно распоряжаться полученными средствами.

Но есть и риски: при серьезных просрочках кредитор имеет право инициировать продажу залогового имущества. Кроме того, нужно учитывать расходы на оценку объекта, страхование и юридическое сопровождение.

Итоги

Кредит наличными под залог недвижимости — это эффективный инструмент для тех, кто хочет быстро получить крупную сумму на любые цели. Он сочетает доступность и предсказуемость, но требует внимательного подхода к условиям сделки и трезвой оценки своей платежеспособности. При грамотном использовании такой кредит помогает стабилизировать финансы или инвестировать в новые проекты, сохраняя при этом контроль над недвижимостью.

