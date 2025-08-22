82.76% -1.2
сегодня 09:37
общество

Мэр Новосибирска поздравил горожан с Днем Государственного флага России

Фото: СИБ.ФМ

Максим Кудрявцев подчеркнул, что триколор является символом единства и гордости страны.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев обратился к жителям с поздравлением. Он напомнил, что 22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации.

Градоначальник подчеркнул, что триколор является символом единства и гордости страны. Под этим знаменем одерживаются победы, совершаются великие открытия и побеждают спортсмены.

«Цвета флага отражают любовь к Родине, силу духа и национальную гордость. Особенно важно это сейчас, когда внешние силы пытаются посеять раздор в нашем обществе. Только вместе, уважая традиции всех народов России, мы сможем преодолеть трудности и двигаться вперёд. С праздником, дорогие новосибирцы! Пусть любовь к Родине вдохновляет вас на новые достижения», - написал в своем телеграм-канале Максим Кудрявцев.

Ранее Сиб.фм писал, что мэр Новосибирска рассказал о концепции «Города без окраин». Идеальный Новосибирск, по его мнению, должен быть удобным со всех сторон, вне зависимости от района проживания.

#Новосибирск #поздравление
Элина Тихая
Журналист

