На 80% сократили излишние запасы в пилотном потоке на производстве БАД

Крупный производитель БАД и продуктов для здоровья и красоты в Новосибирской области «Лаборатория современного здоровья», который входит в производственный комплекс Siberian Wellness, сократил запасы в пилотном потоке на 83% благодаря федпроекту «Производительность труда».

ООО «Лаборатория современного здоровья» производит БАД и продукты для красоты и здоровья. У компании Siberian Wellness запущено несколько производственных комплексов: в городе Бердске, в Сан-Марино, Сербии и Узбекистане. Продукция поставляется на рынки более чем 60 стран мира.

На линии производства пакетов-саше с комплексом БАД сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда выявили излишние перемещения продукции и накопление запасов. Благодаря оптимизации участка удалось сократить незавершенное производство на 83%.

«Раньше полуфабрикаты после комплектации складировали в коридоре. Затем их перемещали обратно на участок для финальной упаковки. Мы подсчитали, что за прошлый год такие излишнее перемещения составили более 96 км. Сейчас продукцию сразу перемещают на операцию по агрегированию. Так мы избавились от излишнего перемещения и сократили запасы», – отметил менеджер по бережливому производству ООО «Лаборатория современного здоровья» Андрей Протасов.

В процессе оптимизации пилотного потока было принято решение частично оптимизировать работу смежных участков.

«В рамках проекта разбирали один участок, но поняли, что не можем оставить без внимания еще три смежных – производство таблеток, мягких и твёрдых желатиновых капсул. В будущем планируем детальнее проработать эти участки и внедрить инструменты бережливого производства на всем предприятии», – отметила руководитель производства ООО «Лаборатория современного здоровья» Наталья Видяева.

На предприятии также внедрили систему «5С», доски решения проблем, стандарты операционных процедур и уборки рабочих мест. Улучшения позволили повысить выработку на 18% и снизить время протекания процесса на 28%.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное министерство экономического развития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.