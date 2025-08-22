На фоне блокировок звонков в мессенджерах в России перестал работать Google Meet

Российские пользователи массово сигнализируют о проблемах с доступу Google Meet, о чем свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Программа для видео- и аудиозвонков не работает в России как на смартфонах, так и на компьютерах.

Ранее образовательным организациям запретили применять иностранные мессенджеры, перечень которых мы приводили в июле. Родители воспитанников спортивных школ Новосибирска начали получать уведомления о переходе с WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) на российский мессенджер MAX.

Кстати, в России предлагают ввести штрафы за попытки найти в интернете экстремистские материалы — даже с использованием VPN.