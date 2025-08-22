Новосибирск и столица Буркина-Фасо Уагадугу объявят городами-побратимами

В рамках международного форума «Технопром-2025» будет подписано соглашение об установлении побратимских связей между Новосибирском и столицей Буркина-Фасо городом Уагадугу.

Инициатива реализуется при поддержке правительства Новосибирской области.

Планируется, что это событие станет частью масштабной программы по укреплению международного сотрудничества. Также в ходе форума будут заключены меморандумы о взаимопонимании между Российской академией наук и национальными академиями наук сразу трех африканских государств: Нигера, Мали и Буркина-Фасо.

Деловая программа мероприятия включит две ключевые панельные сессии. Одна из них будет посвящена вопросам технологического суверенитета, а вторая — презентации наиболее успешных и перспективных проектов.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, сотрудничество с африканскими странами уже имеет прочную основу. На сегодняшний день в вузах Новосибирской области проходят обучение более 160 студентов из разных уголков Африканского континента, включая Нигерию, Египет и Замбию.

Ранее Сиб.фм писал о том, что мэр Новосибирска поздравил жителей города с Днем Государственного флага Российской Федерации.