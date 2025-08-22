Новосибирский суд утвердил приговор трем ведьмам из Советского района

Они арендовали помещение в Советском районе Новосибирска, где проводили встречи с последователями, распространяли экстремистскую литературу и вовлекали новых участников.

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор трём женщинам, признанным виновными в организации и финансировании деятельности запрещённой экстремистской религиозной организации. Ольга Груздева, Надежда Груздова и Равия Юсупова были приговорены к 6 годам и 8 месяцам условного лишения свободы. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».



Согласно материалам дела, с 2020 по 2022 год осужденные, действуя по предварительному сговору, продолжили деятельность религиозного объединения после вступления в силу решения суда о его запрете. Они арендовали помещение в Советском районе Новосибирска, где проводили встречи с последователями, распространяли экстремистскую литературу и вовлекали новых участников. Кроме того, ими был организован сбор денежных средств на сумму более 193 тысяч рублей для обеспечения деятельности организации.



Известно, что осуждённые являлись последовательницами религиозного движения «Алля-Аят»*. Они пропагандировали альтернативную медицину, используя для «лечения» специальный чай, произнося так называемую «формулу жизни» и обращаясь к «энергии Солнца». Правоохранительные органы установили, что практики и идеология движения представляют угрозу общественной безопасности и нарушают законодательство РФ.



10 марта 2025 года Советский районный суд вынес им обвинительный приговор. Помимо условного срока, осужденным назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с руководством общественными объединениями в течение 3 лет, а также ограничение свободы на срок 1 год 3 месяца.



Апелляционная жалоба адвоката Ольги Груздевой, настаивавшей на оправдательном приговоре, была рассмотрена Новосибирским областным судом и оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.



*признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.



