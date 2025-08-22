При вступлении в новую должность или придя на место своего будущей работы, каждый специалист в целях безопасности должен пройти первичный инструктаж по охране труда. В дальнейшем также потребуется время от времени проходить специальное обучение, которое будет давать знания и понимание, как стоит действовать в определенных ситуациях.

Courson оказывает целый ряд образовательных услуг по обучению охране труда и безопасности для различного рода предприятий.

Направления обучения по охране труда

Образовательная платформа Курсон предлагает различные программы:

1. Вводный инструктаж длительностью в один час.

2. Обучение мерам оказания первой медицинской помощи (длительность – 16 часов).

3. Обучение правильному использованию средств индивидуальной защиты (16 часов).

4. Обучение по охране труда для проведения работ на высоте, занимающее от 16 часов.

Это лишь несколько главных направлений. Здесь же можно пройти курсы, посвященные пожарной, промышленной и электробезопасности, действиям в условиях чрезвычайной ситуации, или ознакомиться с мерами предосторожности при работе с теплотехникой.

Для удобства можно заказать услуги пакетом, что позволит одновременно пройти онлайн-обучение сразу по нескольким категориям. Также можно повысить свою квалификацию или получить новую специализацию по охране труда. Регулярно проводятся бесплатные вебинары от ведущих экспертов.

В какой форме проходит обучение

Courson оказывает образовательные услуги онлайн, взаимодействия со своими учениками следующими способами:

1. Подробные видео-лекции, которые доступны обучающимся в любое удобное время и с любого устройства.

2. Интерактивное тестирование по окончанию программы, чтобы подтвердить успешное закрепление материала.

3. Симуляция экзамена на специальном тренажере для подготовки к аттестации Ростехнадзором.

4. Выгрузка сформированных протоколов проверки знаний для дальнейшего внесения обученных в реестр.

Некоторые программы предусматривают возможность заочного или очного обучения. Последнее потребует личного присутствия на занятиях, но улучшит усвояемость материала.

