вчера 16:05
общество

Последняя неделя лета будет для новосибирцев жаркой и солнечной

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Конец августа порадует жителей Новосибирской области теплой и сухой погодой.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, после непродолжительных дождей в регион вернется солнечная погода. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Ожидается, что в предстоящие выходные в области пройдут дожди, однако температура останется комфортной. Ночные показатели составят +11...+16 °C, днем воздух прогреется до +21...+26 °C. В Новосибирске столбики термометров покажут +14...+16 °C ночью и до +22...+24 °C днем.

Уже в понедельник, 29 августа, дожди начнут прекращаться в западных районах, а к вторнику улучшение погоды ожидается на всей территории области. На несколько дней установится по-настоящему летняя погода: ночью от +10 до +15 градусов, а днем температура будет подниматься до +21...+28 °C.

Однако следующее воскресенье вновь принесет ухудшение: синоптики прогнозируют осадки и небольшое похолодание.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области ожидалось ухудшение погодных условий на ближайшие три дня.

Денис Дычаковский
Журналист

