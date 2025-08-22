Семнадцать кандидатов от одной партии дважды зарегистрировались на выборы в Новосибирской области

Среди почти пятисот человек, претендующих на депутатские кресла в городском и областном парламенте, сорок зарегистрировались на две кампании сразу. И больше всего «двойных» кандидатов представила (и зарегистрировала) ЛДПР.

Каждый четвертый либерал-демократ, участвующий в выборах как в Заксобрание, так и в горсовет Новосибирска – моложе 24 лет. В их число попала и самая молодая претендентка на место в ЗС, 21-летний инженер Кристина Фузеева.

Еще трое – оказались кандидатами старшего возраста (от 54 лет), причем двое из них связаны со спортом, а точнее – со Школой олимпийского резерва. Это директор школы по гимнастическим видам спорта Николай Токарев и старший тренер-преподаватель школы восточных единоборств Андрей Ковалев. Есть в списке кандидатов от ЛДПР и директор МУП «Стадион» Александр Вовкудан.

Однако самыми популярными профессиями среди либерал-демократов в этом списке стали «самозанятый/ИП», а также «юрист».

Более подробно о «двойных» кандидатах от разных партий можно почитать в материале Сиб.фм, который также входит в рубрику «Выборы-2025».