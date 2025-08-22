82.76% -1.2
вчера 23:27
проиcшествия

Семья пострадала в ДТП с грузовиком на Ордынском шоссе Новосибирской области

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black

В результате столкновения легковушки с фурой пострадали, по меньшей мере, два человека.

На Ордынском шоссе в Новосибирской области произошла серьезная авария, в которой пострадала семья с ребенком. Как сообщает блогер Виталий Полищук, дорожная авария зафиксирована неподалеку от села Ярково.

По предварительным данным, водитель фуры марки Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Subaru Outback. В результате столкновения травмы получили водитель и ребенок, находившиеся в легковом автомобиле. Информация об их состоянии на данный момент уточняется.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшей аварии на дороге в этом месте.

Ранее Сиб.фм писал о другом серьезном ДТП, произошедшем на Краснояровском шоссе с участием автомобиля Land Cruiser.

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
