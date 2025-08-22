82.76% -1.2
вчера 15:36
общество

Стали известны подробности ограбления группы Black Sonic Pearls в Новосибирске

Фото: unsplash.com

В ГУ МВД России по региону сообщили, что все участники конфликта установлены. проводится проверка.

В Новосибирске стали известны подробности инцидента, который накануне произошел с рок-группой Black Sonic Pearls во время репетиции.

По словам фронтмена группы Арсения Бородина, неизвестный мужчина ворвался к ним на репетицию, распылил газ из баллончика и, похитив дорогостоящее музыкальное оборудование, скрылся. Один из участников группы получил серьезное повреждение и был госпитализирован.

В ГУ МВД России по региону журналисту Сиб.фм сообщили, что к ним за помощью обратился 42-летний музыкант, который заявил, что во время репетиции к ним нагрянул знакомый и украл музыкальный инструмент.

«В процессе общения между группой граждан возник конфликт, который привел к тому, что у заявителя похитили музыкальный инструмент. Все участники инцидента установлены. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — уточнили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске отдыхающие на пляже напали на мать с ребёнком-инвалидом.

