сегодня
23 августа, 03:43
пробки
0/10
погода
+16.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
вчера 17:12
общество

Студент из Нигерии помогает пациентам в сельской больнице Новосибирской области

Фото: АиФ-Новосибирск

В будущем он планирует специализироваться на ортопедии и заниматься разработкой методов сокращения времени восстановления после травм.

21-летний студент из Нигерии Океме Мосес Чубийодо устроился медбратом в Северную центральную районную больницу (ЦРБ) в Новосибирской области. Будущий врач, переходящий на четвертый курс Новосибирского государственного медицинского университета, приехал в Россию по стипендии в рамках двустороннего образовательного соглашения и оказался единственным из 50 участников программы, кто выбрал для учебы Новосибирск.

Мосес рассказал в беседе с АиФ-Новосибирск, что выбрал такую профессию, потому что его отец был медицинским работником. Летом 2025 года он впервые начал практику в российской больнице: сначала работал в приемном покое, а затем в хирургическом отделении в качестве процедурного медбрата.

Несмотря на некоторые трудности, например, заполнение медицинской документации, студент отмечает, что коллеги-медсестры всегда готовы помочь. Языковой барьер с пациентами не возникает — почти 10 месяцев в году он учится на русском языке.

Мосес высоко оценивает российскую систему здравоохранения, отмечая ее преимущества по сравнению с нигерийской. В будущем он планирует специализироваться на ортопедии и заниматься разработкой методов сокращения времени восстановления после травм передней крестообразной связки (ПКС) у спортсменов.

Ранее Сиб.фм писал, что врачи спасли руки и ноги 15-летнего новосибирского зацепера после удара током.

#студенты #Новосибирская область #больница #пациент
0
Элина Тихая
Журналист

