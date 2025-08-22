Студент из Нигерии помогает пациентам в сельской больнице Новосибирской области

В будущем он планирует специализироваться на ортопедии и заниматься разработкой методов сокращения времени восстановления после травм.

21-летний студент из Нигерии Океме Мосес Чубийодо устроился медбратом в Северную центральную районную больницу (ЦРБ) в Новосибирской области. Будущий врач, переходящий на четвертый курс Новосибирского государственного медицинского университета, приехал в Россию по стипендии в рамках двустороннего образовательного соглашения и оказался единственным из 50 участников программы, кто выбрал для учебы Новосибирск.



Мосес рассказал в беседе с АиФ-Новосибирск, что выбрал такую профессию, потому что его отец был медицинским работником. Летом 2025 года он впервые начал практику в российской больнице: сначала работал в приемном покое, а затем в хирургическом отделении в качестве процедурного медбрата.



Несмотря на некоторые трудности, например, заполнение медицинской документации, студент отмечает, что коллеги-медсестры всегда готовы помочь. Языковой барьер с пациентами не возникает — почти 10 месяцев в году он учится на русском языке.



Мосес высоко оценивает российскую систему здравоохранения, отмечая ее преимущества по сравнению с нигерийской. В будущем он планирует специализироваться на ортопедии и заниматься разработкой методов сокращения времени восстановления после травм передней крестообразной связки (ПКС) у спортсменов.

