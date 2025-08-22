В Красноярске снимают второй сезон сериала «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком

В Красноярском крае проходят съемки второго сезона сериала «Ронин». Сюжет продолжает события оригинала: Иван Доронин в исполнении Дмитрия Паламарчука со своей семьей покидают Петербург и уезжают в глубинку.

В СОБРе Ивана по прозвищу Ронин ничто не держат: после крайнего задания он был вынужден уволиться. Но без приключений в родных краях Доронин не останется: его тут же втягивают в криминальные разборки.

Новые эпизоды вновь соберут на экране уже известных публике героев и представят зрителям новых персонажей, чьи судьбы переплетутся в напряженной и драматичной истории. Премьера второго сезона «Ронина» состоится в 2025 году на телеканале ТВ-3.

