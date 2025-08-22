82.76% -1.2
сегодня
22 августа, 15:37
сегодня 09:20
общество

В левобережном зоопарке Новосибирска родился детеныш гуанако

Фото: левобережный зоопарк «Обитаемый остров»

В зоопарке «Обитаемый остров» на левом берегу Новосибирска произошло радостное событие — у пары гуанако по имени Глаша и Гоша родился детеныш.

Как сообщила администрация зоопарка в социальных сетях, рождение малыша ждали 350 дней, что соответствует сроку вынашивания у этого вида животных.

По данным зоопарка, новорожденный проявил необычайную активность: уже через два часа после рождения он встал на ноги, а спустя еще полчаса начал питаться материнским молоком. Накануне детеныш впервые вышел на прогулку в сопровождении матери и быстро освоился в новом пространстве.

Отмечается, что это уже второй потомок у пары Глаши и Гоши — их первый малыш родился в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что в деревне под Новосибирском люди заметили верблюда.

0
Кристина Уколова
Журналист

