В левобережном зоопарке Новосибирска родился детеныш гуанако

В зоопарке «Обитаемый остров» на левом берегу Новосибирска произошло радостное событие — у пары гуанако по имени Глаша и Гоша родился детеныш.

Как сообщила администрация зоопарка в социальных сетях, рождение малыша ждали 350 дней, что соответствует сроку вынашивания у этого вида животных.

По данным зоопарка, новорожденный проявил необычайную активность: уже через два часа после рождения он встал на ноги, а спустя еще полчаса начал питаться материнским молоком. Накануне детеныш впервые вышел на прогулку в сопровождении матери и быстро освоился в новом пространстве.

Отмечается, что это уже второй потомок у пары Глаши и Гоши — их первый малыш родился в ноябре 2023 года.

