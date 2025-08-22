82.76% -1.2
вчера 22:16
общество

В Новосибирске начался Сибирский фестиваль кофе

Фото: unplash.com

В концертном комплексе имени В. Маяковского открылся Сибирский фестиваль кофе.

Организаторы мероприятия подчеркивают его значимость для развития кофейной индустрии в регионе, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметил заместитель мэра Новосибирска Максим Останин, подобные события способствуют взаимодействию производителей, поставщиков и потребителей, что вдохновляет на развитие не только кофейного бизнеса, но и смежных отраслей.

Гости фестиваля могут попробовать различные сорта кофе и узнать об их особенностях от бариста со всей Сибири.

По информации издания «Комсомольская правда – Новосибирск», полученным из официальных источников, за первое полугодие в регион было ввезено 75,1 тонны кофе. Общий объем поставок арабики в Сибирь за этот период составил 97,6 тонны.

Ранее Сиб.фм писал про резкий рост цен на кофе и какао, что связывают с глобальными тенденциями на рынке.

Денис Дычаковский
Журналист

