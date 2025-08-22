В Новосибирской области отремонтировали участок дороги между Довольным и Краснозеркой

Специалисты завершили ремонт двухкилометрового участка трассы «296 км а/д „К-17р“ — Полойка — Травное — Довольное» в Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог, работы проводились на отрезке с 50 по 52 километр.

В пресс-службе уточнили, что подрядчик восстановил профиль земляного полотна, уложил щебеночное покрытие и выполнил работы по обустройству дороги. Отмечается, что это часть масштабной программы по обновлению данной трассы.

Ранее в 2021-2022 годах был отремонтирован участок с 64 по 68,5 км, в 2023 году — отрезки 46-48 км, 48-50 км, 56+800-57+800 м и 62-64 км, а в 2024 году — участок 58+890-60+890 м. Дорожные работы продолжаются в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры региона.

Ранее сообщалось, что в Искитимском районе Новосибирской области завершен ремонт дороги.