В Новосибирской области создана система информирования для участников СВО и их семей

Для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их близких в Новосибирской области организована всесторонняя система информирования о доступных мерах поддержки.

Как сообщает телеграм-канал «Новосибирская область. Официально», система включает специализированный раздел на портале Госуслуг, чат-бот в мессенджере MAX, единые телефонные линии 117 и 110, а также другие ресурсы.

Вопросы функционирования этой системы рассмотрели 21 августа на заседании межведомственной комиссии под руководством заместителя губернатора Константина Хальзова. Он подчеркнул, что создание удобной и разнообразной системы информирования, охватывающей все каналы связи, является приоритетной задачей, поставленной губернатором Андреем Травниковым.

Заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева представила детальный обзор информационных ресурсов. Ключевым элементом является специализированная страница на портале Госуслуг, где можно найти полный перечень услуг и подать онлайн-заявление. Аналогичная страница доступна на сайте министерства труда и социального развития региона.

Дополнительно в мессенджере MAX запущен чат-бот «Меры соцподдержки», предлагающий консультации специалистов и оперативный доступ к информации. Также функционирует единый консультационный центр по телефонам 117 и 110, где можно получить консультации по вопросам социальных гарантий и льгот.

